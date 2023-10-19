Родители и опекуны из Марьиной рощи получили доступ к новому онлайн-сервису

На столичном портале «Моя новая семья» появился сервис «Онлайн-помощник». Благодаря ему можно быстро разобраться в том, какие документы потребуются родителям или опекунам из района Марьина роща для конкретной сделки, и сэкономить время.
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