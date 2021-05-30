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Сколько детей должна родить женщина, чтобы поддержать демографию и отдать долг Родине? 

Сколько детей должна родить женщина, чтобы поддержать демографию и отдать долг Родине? 

Сейчас для страны очень актуальна демографическая проблема, почему бы не заставить женщин отдавать долг Родине чисто по женски?  Если мужчин забирают в армию отдать долг Родине, почему женщин, так же принудительно не заставляют отдавать долг Родине? Почему феминизм не борется за это равенство прав? Рожающие женщины рискуют своим здоровьем и временем для рождения детей и поддержания страны, но сейчас развелось много тунеядок бесплатно пользующихся всеми блага общества, а воспроизводит новых граждан не желающих.

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Элина Морозова
Пфффффф.. Это где , когда и кому женщина задолжала? Аааа.. Вы про армию? Ничего не вижу плохого, чтобы женщины отслужили по 1 году в армии. Только на пользу. Тем более дядьки от армии так и норовят отмазаться. Так кому же еще служить, как не женщинам. А женщина ничего никому НЕ ДОЛЖНА. Женщина МОЖЕТ родить столько детей, сколько способен и согласен содержать и обеспечивать их биологический откц.
Лариса Кондакова
Ничего, Элин. Неадекваты сейчас еще с правами женщин попрыгают, добьются, государство тоже им каких-нибудь обязанностей подкинет, например взять на содержание "государевых" детей. И не отвертишься, это на своих алиментов жалко. А с государством в азартные игры с убеганием от налогов сильно не поиграешь.
Элина Морозова
Ага. Можно отменить алименты и ввести как в СССР "налог на яйца". Тогда дядьки не своим детям будут платить, а всем брошенным))))
Лариса Кондакова
ТАк уже об этом заикались. Мол надо брать налог с бездетных как при СССР. Но потом народ наших радетелей быстренько заткнул тем, что с детьми государство квартиру бесплатную давало, а с бездетных налог брало. Был такой метод кнута и пряника. Тогда и сейчас жилье за детей давайте. Государство быстренько заткнулось. Но наши женоненавистники они же неугомонные, им же лишь бы женщин чем нибудь уязвить. Взялись про принудительную женскую фертильность трындеть. Ну дотрындятся, будут мужчины у своих детей отнимать, чтобы государственных кукушек финансировать. Кому потом морду бить пойдут, авторам сих текстов?
Элина Морозова
Я вот одного не пойму, откуда в дядьках столько злобы? Мне по большому счету без разницы , женат ли какой то посторонний мне мужик или нет, есть ли у него дети или нет и т.д. Или он одинокий девственник с 40 кошкими , или торгующий своим телом мальчик по вызову)))) А вот дядькам все в мире бабы покоя не дают одним фактом своего существования))
Лариса Кондакова
Тестостерон, Элин. Он и виноват. Нам не понять. А он их заставляет воевать, вести вечный бой, не с врагом, так с хулиганами, не с хулиганами, так с собаками. А если и собак не победили, так хоть с бабами повоевать.
Элина Морозова
Но ведь нету в этом никакого смысла, только вред..
Лариса Кондакова
А в мужчинах, вообще, особого смысла природа не заложила, кроме одного: защита женщины с детьми. Для этого им дана большая физическая сила и ум, призванный принимать стратегические решения. Тем, кому есть что защищать, те заняты делом. А у кого ни женщины, ни детей, те заняты имитацией бурной деятельности либо саморазрушением.
Элина Морозова
А кормить детей?
Лариса Кондакова
А природа не очень то это предусматривает. Сначала грудное вскармливание, а потом на подножном корме.
Элина Морозова
Ага. Что то и мужчины это совсем не предусматривают. Сначала истерят , что бабы должны рожать, а потом крутись сама. Сама родила, сама и корми или на государство спихивай. Они слабоумные что ли?
Борис Шумилов
"Ничего не вижу плохого, чтобы женщины отслужили по 1 году в армии. " - Ну после этого гарантированно родит минимум одного.)) *************** Ты уймись, уймись, тоска У меня в груди! Это только присказка — Сказка впереди. А русалка — вот дела! — честь недолго берегла И однажды, как смогла, родила. Тридцать три же мужика — не желают знать сынка: Пусть считается пока сын полка.)))))))))))
Элина Морозова
Это вы о своем , о девичьем вспомнили?
Денис Л
С баб взятки гладки как с психобольных, вот и не должны Родине.
Денис Л
Тогда жди, тебе приведут на воспитывать каких-нить узбекских сироток.)))
Лариса Кондакова
Мне то почему? Мне своих детей хватает. А вот тебе по любому это грозит. Не хочешь воспитывать своих, будешь воспитывать чужих.
Элина Морозова
Да уж , взятки брать- это мужское дело)))
Денис Л
У вас товар, у нас купец.
Денис Л
Не тебе, а государству.
Элина Морозова
А мы не торгаши да и торговать нечем.
Сергей
Просроченным товаром не очень поторгуешь )))
Элина Морозова
А чего там может быть просрочено, если товара никогда и не было?)))))))))
Денис Л
Плохо что уже нечем.)))
Элина Морозова
А вот действующая ссылка на сей неадекватный опус. https://eva.ru/forum/topic/message/99081089.htm
Денис Л
Ты опять выпила? К теме ссылка на сайт Жу Жу, а у тебя хрен пойми.)))
Элина Морозова
Может и Жу Жу, но точно не на эту статью)))))
Денис Л
И нафига даёшь на другую?
Элина Морозова
Так это ты даешь на жу жу, а я на эту самую статью.
Денис Л
Нет, не угадала.
Элина Морозова
Настоящих мужчин критически мало. В основном такие, которые не хотят знать и понимать свою роль в обществе , и свое предназначение в природе. Всё всё норовят переложить на плечи женщин и государства, а сами хотят тунеядствовать и паразитировать, ну вот так примерно , как автор. Сам наверное вырос в детдоме? Мама наверное план по сдаче приплода государству выполняла?
Денис Л
Настоящих мужчин критически мало. ==== Так может говорить только опытна проститутка, у которой есть с чем сравнивать, а ты откуда знаешь, ты лично каждого проверяла?
Элина Морозова
А ты лично много проституток знаешь? А мне то зачем настоящие? Я сама не настоящая мне хватает одного не настоящего. Он не корчит из себя хозяина-главнюка, а я не требую, чтобы он меня содержал и не изображаю домашнюю скотинку.
Денис Л
Я не о том хватает тебе одного или нет, ты говоришь за всех как будто каждого знаешь.
Элина Морозова
Я просто повторяю то, что здесь на сайте пишут большинство мужчин. И не более. Ты хочешь сказать они врут? А ты каке буд то всех проституток поимел..
Денис Л
Я не о том хватает тебе одного или нет, ты говоришь за всех как будто каждого знаешь.
Элина Морозова
Я говорю за тех ,кто так на сайте пишет. А таких, увы большинство.
Денис Л
Мужчины говорят что мужчин критически мало? Ты меня убиваешь.))) И от мужчин я не слышал слово ”настоящий“, такое говорят только бабы или подкаблучники.))) Для меня не ненастоящая если у неё сиськи силиконовые. А бабы всех мужиков в одну кучу валят, хотя мужики самые настоящие, а бабы с искусственными ресницами и бровями.
Элина Морозова
Мужчины говорят такие вещи, что дескридитируют себя как мужчины.
Денис Л
Например?
Элина Морозова
Например, что все женщины продажные.
Денис Л
Как ты понимаешь эту фразу?
Элина Морозова
Важно какой смысл в нее вкладывает говорящий.
Денис Л
Если ты делишь на смыслы, то ты мысли не читаешь чтоб понять что он вкладывает, тут зависит от тебя как понимаешь, так как?
Элина Морозова
От меня? А я такую фразу и не говорила))))))))))))А тот , кто сказал сам не знает, что имел ввиду?))) Он дебилистый или за кем то повторил, еще более умным и продвинутым?))
Денис Л
От тебя это и не требуется, достаточно на реакцию посмотреть.
Элина Морозова
Какой вложен смысл , такой будет и реакция..
Лариса Кондакова
Да были уже такие социальные утопии, в которых предлагалось сделать детей собственностью государства, а женщину, соответственно, обязать родить и отдать государству своих детей. Которых государство будет растить, кормить, заниматься их воспитанием и образованием. Пока эту утопию (или антиутопию) в жизнь не воплотили, пока не атрофировали у женщин материнский инстинкт, дети будут рождаться матерями, и только женщины будут принимать решение о том родиться им или нет, а также когда и сколько. А государство может некоторыми финансовыми бенефитами лишь попытаться заинтересовать женщину рожать большее количество детей. Но опять же это всего лишь попытка, чем дело закончится решать женщине
Денис Л
Кнут надо вместо пряника, а то чайлдфри и пр. паразиток много.
Вера Федорова
Прошла по ссылке, а там "Как проехать 2000 км за рулем и не устать?" Не понимаю, для чего автору поста такое дурачество...
Элина Морозова
https://eva.ru/forum/topic/message/99081089.htm
Вера Федорова
Вот спасибо, Элина! Вот так, сообща, и доберёмся до источника. А, казалось бы...чего проще😏.
Элина Морозова
Да я уже сомневаюсь)) Денис так ловко следы заметает)))
Вера Федорова
Настрополился🤭.
Денис Л
Вера, хватит ныть, смени пластинку со своих наболевших ссылок. Эта тема не официальное заявление от какого-нить госслужащего, а просто опрос, неважно кем написан. Ты ведёшь себя смешно и глупо. Далее Эля тебе совсем другую херню даёт, а ты проглатываешь.))) Насчёт ссылок над тобой все смеются. Комментируй по теме и конкретно, если мнение имеется.
Вера Федорова
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Денис Л
Обычно ты петляешь, а тут отвечаешь как мёртвый робот скопированным текстом из своих архивов, хотя я без тебя это знаю. Но я не об этом говорю, а то как ты смешно выглядишь, а по теме мнения нет. Я уже сказал что это просто опрос именно ТУТАШНИХ людей, а не из ссылок. Мы пишем именно тут. — ”Ну, как-то так“.)))
Вера Федорова
Это из архивов платформы Мир тесен, а не из моих. Это раз. А петляешь, это ты, отправляя всех на жу-жу или ещё куда подальше, чтоб люди там рыскали в поиске твоей статьи. Это два. И пишешь не ты. Ты копируешь, копипостишь, и люди в моем лице закономерно просят давать адекватную, рабочую ссылку. Это три.
Денис Л
Я никого не отправлял, это Эля тебя отправила. Люди именно тему читают и комментируют, а ты рыскаешь по ссылкам. — “Это раз“. Сами темы все люди копируют, не вручную же переписывать длинный текст, это целый час надо возиться. — ”Это два“. Незнакомое мне слово ”копипостишь“ это наверно и есть когда пишешь вручную? Ты наверно так и делаешь? Я знаю слово копировать — ”Это три“. У меня тоже были из архивов платформы Мир тесен, но ты приплетала что это архивы именно ”мои“. Значит и у тебя тоже ”твои“ архивы? — ”Это четыре.“ Будь уж честной до конца и не и суди выборочно, — ”я такая, а ты такой“, это очень некрасиво. — ”Это пять“. Ну и по теме скажи чё-нить, если есть чё сказать.))))
Вера Федорова
КопипАстить - компьютерный жаргон, брать готовую информацию для использования в своих целях. (ошиблась в одной букве). И я уже говорила, что ничего против таких постов не имею. И ничего сложного в том, чтобы дать рабочую ссылку на заимствованный материал, не вижу. Я бы, наверное, от стыда сгорела, если бы за меня это сделали другие. А комментировать данную тему как-то желание пропало...
Денис Л
И чтоб не требовать ссылку тоже нет ничё сложного, читаешь тему и спокойно комментируешь. И я не про ошибку в одной букве, само всё слово малопонятное и исковерканное, вроде как копировать похоже, но там возможно совсем другое. Это как дебильные перфоменс, ресепшин, хули лайкли, харизмент, лайфхайк.))) Я знаю есть слово хук, это бойцовский жаргон, боковой удар в челюсть. Вместо харизмента лучше харизма и афоризмы, вместо сексизма секс.))) . Мерчендайзер-метросексуал так кульно юзает лайфхаки, что найсовая герла с ресепшена акцептует все его пропозалы и презентуется с ним на всех афтепати.
Nataly
На российском рынке труда в его «нижнем» зарплатном сегменте наблюдается растущая обратная дискриминация по половому признаку: при прочих равных работодатель предпочитает женщин. Они более ответственны, менее амбициозны, менее подвержены вредным привычкам, более управляемы и менее склонны к перемене мест. Единственный негативный фактор - дети: один ребёнок - норм, два - хуже, три и более - не работник. Впрочем, без детей - тоже плохо (бомба замедленного действия под названием «декрет»). В этом смысле идеальный сотрудник для российской биржи «работающей бедности» - это мать-одиночка с единственным чадом: она будет зубами держаться за работу, не вылетит в декрет и т.д. и т.п. Спрос рождает предложение, если вы понимаете, о чем я. В зоне «работающей бедности» главным фактором, удерживающим семьи вместе, является возможность жить на доход двух работающих супругов. После рождения второго, а тем более третьего ребёнка - на работе, а тем более карьере как минимум одного из супругов (сегодня как правило женщины, но уже не обязательно) приходится ставить крест. Даже несмотря на маткапитал и прочие пособия-выплаты, это очень болезненно. Реально на второго-третьего решаются только если есть пенсионеры-родители, могущие выполнить роль неоплачиваемых сиделок (отсюда в том числе боль по поводу повышения ПВ). Нам проели плешь про «доступную среду» для инвалидов-колясочников, но применительно к детям доступность среды ограничивается темой детских площадок и детских садов. Сегодняшняя городская среда за пределами этих резерваций для детей и матерей с детьми полностью недружественна - поди найди паркинг для коляски, пеленальный столик в магазине или место для кормления грудью в кафе. Урбанина - это даже хуже в данном смысле, чем советский микрорайон: мир воркаута и велодорожек это мир для подростков, но не для матерей с детьми. Жизнь с маленьким ребёнком в современном городе - адский челлендж, с двумя-тремя и более - подвиг на грани звезды героя. Система настроена так, что рожать выгодно скорее позже, чем раньше. До этого надо успеть получить образование, стаж, продвинуться по службе и т.д. Поэтому первого ребёнка рожают около 30, а второго... ну, понятно. Один из примеров: если ты «молодой специалист», тебе в отпуске по уходу компенсируют только 60% от зарплаты; если нет - то все 100%. Но это те, кто вообще надеются на гос.социалку. В более ресурсных группах приоритетная стратегия такая: сначала женщина сама создаёт себе «подушку безопасности» как можно больше (с той или иной долей успеха), а потом уже, за пять-семь лет до климакса, пытается родить, если есть муж - от мужа, а нет - хоть от абы кого. Богатые тоже бедные, вот так. Объективно государство заинтересовано в том, чтобы мужчины пошли зарабатывать, а женщины рожать. Но рынок, а вместе и идеология, ведут ровно к обратному: женщины идут зарабатывать (чтобы исключить зависимость от «этих козлов»), а мужчины (кроме узкой премиальной группы рубящихся за топ-позиции альфачей) вообще низачем не нужны: пока что идут в водилы, охранники и т.п., но скоро и оттуда их уберут роботы. Нет такой модели семьи, чтобы мужчина обеспечивал женщину материально и в то же время относился к ней как к равной - а на меньшее современная женщина не согласна. А значит, нет и почти никаких шансов у многодетной семьи как массовой модели - кроме разве что ее «украинской» версии с мужчиной-«домохозяином» при занятой жене-кормилице. Но на это, в свою очередь, не готовы уже мужчины. Вывод: проблема демографии - в том, что отсутствуют механизмы, предотвращающие резкое движение вниз в социальной иерархии в случае рождения ребёнка. Сегодня это неизбежная расплата за продолжение рода примерно у всех классов, включая даже топ и upper-middle. Демографическая политика - это в первую очередь создание таких механизмов..
ирина Северова северова (гуляева)
Как-то все сложно . Сложно о простом . Или простое о сложном. Дядьки , если в них покопаться поглубже и убрать все лозунги , вранье и кривлянье , хотят , по существу ТРИ ВЕЩИ - Жрать , производить дефекацию и всовывать во все щели. И ВСЕ. Все остальное , что они производят ,это только для того , чтобы можно было заниматься этими тремя вышеперечисленными вещами. По большому счету все остальное им пофиг - и семья и дети .
Денис Л
Вы все под одну дудку о дядьках говорите, вы чё курите?
ирина Северова северова (гуляева)
Ниче не курю. Просто правда , ничего личного
Денис Л
Твоя ¨правда¨ не в тему, как и у Веры ссылки.
ирина Северова северова (гуляева)
В тему , в тему , ДЭнис , и в темечко .
Сергей Лепехов
Что за чудо накатало такой бред?
Лариса Кондакова
Те,кто в армию служить идти не хочет. Ищет причины как бы отмазаться.
Денис Л
Ты в армию не хочешь, значит ты чудо.)))

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