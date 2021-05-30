Сколько детей должна родить женщина, чтобы поддержать демографию и отдать долг Родине? 

Сейчас для страны очень актуальна демографическая проблема, почему бы не заставить женщин отдавать долг Родине чисто по женски? Если мужчин забирают в армию отдать долг Родине, почему женщин, так же принудительно не заставляют отдавать долг Родине? Почему феминизм не борется за это равенство прав? Рожающие женщины рискуют своим здоровьем и временем для рождения детей и поддержания страны, но сейчас развелось много тунеядок бесплатно пользующихся всеми блага общества, а воспроизводит новых граждан не желающих.