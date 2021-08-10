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Побольше бы таких: такси с добрым сервисом покорило жителей Уссурийска

Побольше бы таких: такси с добрым сервисом покорило жителей Уссурийска

Сервис класса "премиум" приятно удивил пассажиров одного из уссурийских такси. Прямо в салоне автомобиля для клиентов предусмотрели бутылку питьевой воды и медицинскую маску.

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