Иркутская области будет развивать сотрудничество с Монголией

В Монголию отправилась делегация от Иркутской области. Возглавляет ее губернатор Игорь Кобзев. Помимо представителей власти в работе участвуют Торгово-промышленная палата Восточной Сибири, предприниматели.
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