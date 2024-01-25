Собянин: Бирюлевская линия метро повысит доступность семи районов Москвы

Продолжается развитие московского метро В блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице планируется построить Бирюлевскую линию метро, которая существенно улучшит транспортную доступность семи районов города.
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