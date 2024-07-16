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Ассоциация «Ресурс» призвала ФАС разобраться с комиссиями за платежи ТКО для регоператоров

Ассоциация «Ресурс» призвала ФАС разобраться с комиссиями за платежи ТКО для регоператоров

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданная при поддержке Российского экологического оператора, направила в Федеральную антимонопольную службу России письмо с просьбой обратить внимание на действия банков, которые инициируют возложение комиссии по платежам за услугу по вывозу отходов для льготных категорий на региональных операторов.

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