Ассоциация «Ресурс» призвала ФАС разобраться с комиссиями за платежи ТКО для регоператоров

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданная при поддержке Российского экологического оператора, направила в Федеральную антимонопольную службу России письмо с просьбой обратить внимание на действия банков, которые инициируют возложение комиссии по платежам за услугу по вывозу отходов для льготных категорий на региональных операторов.