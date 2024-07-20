Истребители Су-35с ВКС России выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве в зоне проведения СВО

Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Оператор FPV-дрона поразил огневую точку ВСУ под Ореховым в Запорожской области
- Расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» выявляют и уничтожают опорные пункты противника на правом берегу Днепра
- Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации ВКС нанесли удар по подразделениям ВСУ
Свежие комментарии