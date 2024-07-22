"Договорняк" Минска и Киева под носом у Москвы? Инсайдер рассказал о реакции Путина: "Уже дал Лукашенко понять"

По поводу "договорняка" Минска и Киева до сих пор разворачивается огромное число обсуждений, порождающих всё новые вопросы - почему переговоры были тайными? Почему об этом сообщили задним числом, а после снова передвинули дату? Действительно ли предупреждение в Кремль пришло за несколько минут до приказа Лукашенко? Инсайдеры, знакомые с ситуацией, рассказали новые подробности о тайных переговорах по отводу армий Белоруссии и Украины от общей границы.