Экономический кризис Израиля будет только ухудшаться и перспектив ее восстановления нет - израильский экономист

Поскольку война Израиля в секторе Газа бросает мрачную тень на весь регион и весь мир, угрожая дальнейшей трансграничной эскалацией, ряд экспертов предупреждают, что миллиарды, потраченные на бомбежку сектора Газа, могут оказаться слишком высокой ценой для его собственной экономики, а финансовый кризис, скорее всего, станет еще глубже.