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Газета.ру

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Санду: присутствие российских войск мешает приднестровскому урегулированию

Санду: присутствие российских войск мешает приднестровскому урегулированию

Президент Молдавии Майя Санду не исключила, что в ближайшие несколько лет появится "геополитическая возможность" для урегулирования ситуации в Приднестровье, отметив, что проблемой является "присутствие российских войск" в ПМР.

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