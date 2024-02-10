Санду: присутствие российских войск мешает приднестровскому урегулированию

Президент Молдавии Майя Санду не исключила, что в ближайшие несколько лет появится "геополитическая возможность" для урегулирования ситуации в Приднестровье, отметив, что проблемой является "присутствие российских войск" в ПМР.
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