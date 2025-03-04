Кухня и дом
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Кухня и дом

135 подписчиков

Свежие комментарии

  • Павел Коновалов
    А что такое польские грибы? А? ИнтересноКак жарить картош...
  • Вовладар Даров
    В чайных пакетиках пластик, не пьемс такое!Почему не стоит в...
  • Evgeni Velesik
    Расскажу вам как я чистил дымоход на камбузе: на речном флоте, где экипаж меньше 10 человек ставку повара кока доплач...Вот что нужно сже...

Великий пост — самый строгий в году, предполагающий неукоснительное соблюдение правил питания, в том числе отказ от привычных десертов.

Великий пост — самый строгий в году, предполагающий неукоснительное соблюдение правил питания, в том числе отказ от привычных десертов.

Питание в пост предполагает полный отказ от продуктов животного происхождения (за исключением некоторых дней, когда можно употреблять молочные продукты или рыбу) — это касается не только «очевидных» ингредиентов, таких, как молоко, яйца и сливочное масло, но и тех, которые не сразу можно заметить в составе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх