Питание в пост предполагает полный отказ от продуктов животного происхождения (за исключением некоторых дней, когда можно употреблять молочные продукты или рыбу) — это касается не только «очевидных» ингредиентов, таких, как молоко, яйца и сливочное масло, но и тех, которые не сразу можно заметить в составе.