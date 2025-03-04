Питание в пост предполагает полный отказ от продуктов животного происхождения (за исключением некоторых дней, когда можно употреблять молочные продукты или рыбу) — это касается не только «очевидных» ингредиентов, таких, как молоко, яйца и сливочное масло, но и тех, которые не сразу можно заметить в составе.
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