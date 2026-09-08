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В России с 1 января изменят порядок назначения пенсий по старости

В России с 1 января изменят порядок назначения пенсий по старости

Сейчас при достижении пенсионного возраста россиянину приходит уведомление на "Госуслугах" о возможности оформить страховую пенсию С 1 января 2027 года страховые пенсии по старости в России планируют назначать автоматически, без подачи заявления гражданином.

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