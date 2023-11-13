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Российских блогеров хотят проверить на инфоциганство по жалобе активистов вслед за Аязом

С такой инициативой выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила проверить российских блогеров на инфоцыганство после жалоб активистов и ареста скандально известного Аяза Шабутдинова, которому удалось заработать несколько миллионов рублей на «бесполезных» курсах, тренингах и вебинарах.

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