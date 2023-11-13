Российских блогеров хотят проверить на инфоциганство по жалобе активистов вслед за Аязом

С такой инициативой выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила проверить российских блогеров на инфоцыганство после жалоб активистов и ареста скандально известного Аяза Шабутдинова, которому удалось заработать несколько миллионов рублей на «бесполезных» курсах, тренингах и вебинарах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии