Беда похуже мигрантов: Русским пытаются запретить защищать себя - Митрополит Владимир

Ксюша Кирьязис

Русские и в странах Средней Азии в свое время стали государствообразующим фактором, переведя эти первобытные племена в нормальное состояние. И сейчас, когда русских там остаётся все меньше, можно наблюдать, как из вполне современных государств, они опять превращаются в не пойми что с феодально-рабовладельческим строем...