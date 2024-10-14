Фото: коллаж Царьграда Митрополит Владимир назвал мигрантов стратегическим вызовом национальной безопасности.
Беда похуже мигрантов: Русским пытаются запретить защищать себя - Митрополит Владимир
Комментарии
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Ксюша Кирьязис
Русские и в странах Средней Азии в свое время стали государствообразующим фактором, переведя эти первобытные племена в нормальное состояние. И сейчас, когда русских там остаётся все меньше, можно наблюдать, как из вполне современных государств, они опять превращаются в не пойми что с феодально-рабовладельческим строем...
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2 час.
Lika Kashkina
Молодец, Ксюша Кирьязис! Совершенно с Вами и Митрополитом согласна!
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1 час.
АЕ
Анна Егорова
Чем моложе, тем тупее и наглее! Старые, кто еще в СССР жил и учился - нормальные, а новые - типичные тупые мастурбеки, ненавидящие Россию.
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1 час.
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