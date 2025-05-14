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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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44+15+5 от Николы Йокича не спасли «Денвер» от поражения в 5-м матче серии с «Тандер»

На счету сербского центрового 44 очка, 15 подборов, 5 передач и 2 перехвата при 2 потерях. Йокич реализовал 17 из 25 бросков с игры, 5 из 7 из-за дуги и 5 из 5 с линии.

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