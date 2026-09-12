В России предложили выкупать квартиры застройщиков под соцжилье

Застройщики таким образом избавятся от неликвида, а граждане получат доступное жилье, причем со временем смогут выкупить его в счет арендных платежей Государство имеет возможность приобретать пустующие квартиры у застройщиков по привлекательным ценам и затем предоставлять их в социальную аренду малообеспеченным гражданам, сообщил РИА Новости глава думской фракции партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.