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В России предложили выкупать квартиры застройщиков под соцжилье

В России предложили выкупать квартиры застройщиков под соцжилье

Застройщики таким образом избавятся от неликвида, а граждане получат доступное жилье, причем со временем смогут выкупить его в счет арендных платежей Государство имеет возможность приобретать пустующие квартиры у застройщиков по привлекательным ценам и затем предоставлять их в социальную аренду малообеспеченным гражданам, сообщил РИА Новости глава думской фракции партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

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