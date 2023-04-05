Русская весна

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Остальных на фарш: зачем Зеленский спешит в Польшу

Остальных на фарш: зачем Зеленский спешит в Польшу

Центр расследований UkrLeaks Василия Прозорова, известного офицера СБУ, несколько лет работавшего на российские спецслужбы, опубликовал предположения о том, что скрывается за широко анонсированными выездами высокопоставленных лиц за пределы Украины.

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