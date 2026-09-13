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ПВО России отразила массированную атаку на регионы страны: уничтожено 140 БПЛА ВСУ

ПВО России отразила массированную атаку на регионы страны: уничтожено 140 БПЛА ВСУ

МОСКВА, 13 сентября, ФедералПресс. Силы ПВО России уничтожили украинские беспилотники самолетного типа над рядом регионов и акваторией Черного моря.

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