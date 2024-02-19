Срочно: Либерасня хочет вывезти труп Навального на Запад, чтобы там уже...

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Нина
У &quot;профессора&quot; Соловей серьёзные проблемы с головой. Это ж надо до такого абсурда додуматься.
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1 час.
Ловчий
Нет. Просто из принципа послать всех. А то выходит что Россия снова перед кем-то отсчитывается. Я даже вообще на зло всем не стал бы обнародовать причину смерти. Сохранение личных данных в тайне.
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54 мин.
Светлана Петрова
Они даже до расследования взрыва труб не допустили, все сделали чтобы скрыть своих
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21 мин.

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