Срочно: Либерасня хочет вывезти труп Навального на Запад, чтобы там уже...

У "профессора" Соловей серьёзные проблемы с головой. Это ж надо до такого абсурда додуматься.

Ловчий

Нет. Просто из принципа послать всех. А то выходит что Россия снова перед кем-то отсчитывается. Я даже вообще на зло всем не стал бы обнародовать причину смерти. Сохранение личных данных в тайне.