Соратники блогера-экстремиста Алексея Навального устроили охоту за его телом. Взяв с собой мать покойного, адвокаты отправились в Салехард и стали штурмовать тамошний морг, но им никто не открыл.
Срочно: Либерасня хочет вывезти труп Навального на Запад, чтобы там уже...
Комментарии
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Нина
У "профессора" Соловей серьёзные проблемы с головой. Это ж надо до такого абсурда додуматься.
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1 час.
Ловчий
Нет. Просто из принципа послать всех. А то выходит что Россия снова перед кем-то отсчитывается. Я даже вообще на зло всем не стал бы обнародовать причину смерти. Сохранение личных данных в тайне.
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54 мин.
Светлана Петрова
Они даже до расследования взрыва труб не допустили, все сделали чтобы скрыть своих
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21 мин.
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