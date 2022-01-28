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Ветле Шостад Кристиансен: «Добраться до Пекина без коронавируса будет нашей первой золотой медалью. Олимпиаду не следовало проводить в этом году»

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен считает, что добраться до Пекина, не заразившись COVID-19, будет само по себе достижением.

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