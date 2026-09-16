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Педиатр Тимаков предостерег родителей от самолечения детей при ОРВИ

Педиатр Тимаков предостерег родителей от самолечения детей при ОРВИ

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал самолечение и советы из Интернета опасными при ОРВИ у детей.

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