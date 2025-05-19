Никита Ефремов впервые высказался об освободившемся из колонии отце

Актер Никита Ефремов в ходе недавнего интервью рассказал, как живется его отцу Михаилу Ефремову, который был условно-досрочно освобожден из колонии, где он отбывал наказание за пьяное ДТП со смертельным исходом.
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