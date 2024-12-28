В Вышнем Волочке отметят 200-летие купца Ефрема Сивохина

17 февраля в Вышнем Волочке состоятся мероприятия, посвящённые 200-летию со дня рождения Ефрема Никифоровича Сивохина — купца первой гильдии, известного благотворителя и члена-учредителя Императорского Православного Палестинского Общества, статского советника.
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