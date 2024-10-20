Для отечественного кинематографа период 90-х годов был, наверное, самым тяжелым и "специфическим". И вроде бы стало можно снимать всё, что захочет продюсер и режиссер, но частенько ничего хорошего из этого не получалось.
10 очень плохих российских фильмов из 90-х
Комментарии
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s
secretmaster
Я из этих фильмов видел только два. "Бабник 2". Не понравился. Нравится первая часть. И "Карнавальная ночь 2". Неплохо. Но с первой частью не сравнить. Остальных фильмов не видел. Поэтому сказать сложно.
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7 час.
Ингерман Ланская
только 10? а нет желания назвать 1000 очень плохих совдеповских фильмов?
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2 час.
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