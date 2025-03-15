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Политика как она есть

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Во Франции мать и двое сыновей с ножом ворвались в школу

Во Франции мать и двое сыновей с ножом ворвались в школу

Мать и двое ее сыновей, один из которых был вооружен ножом, ворвались в лицей Ле Корбюзье во французском городе Пуасси, чтобы напасть на ученика.

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