Afrique Media: спецназ Украины применил беспилотники в боях против армии Мали

Украинские силы специального назначения применили беспилотные летальные аппараты (БПЛА) в боях против армии Мали на территории этого африканского государства, сообщил телеканал Afrique Media со ссылкой на независимых экспертов.
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