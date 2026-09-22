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Мировое обозрение

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Инфляционные ожидания россиян в сентябре составили 14,2%

Инфляционные ожидания россиян в сентябре составили 14,2%

Инфляционные ожидания россиян на ближайший год в сентябре выросли до 14,2% после 13,7% месяцем ранее.

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