Домработница родных владельца “Крокус Сити Холла” попалась с поддельным паспортом

Более 10 лет понадобилось московским сыщикам, чтобы задержать помощницу по хозяйству и няню детей крупных предпринимателей азербайджанского происхождения, – родных владельца печально известного концертного зала “Крокус Сити Холла” Араза Агаларова.
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