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Новый "подвиг" так называемых треш-стримеров

Новый "подвиг" так называемых треш-стримеров

Месяца три тому назад в статье Кто же даёт "интернет-чудовищам" миллионы просмотров? я писала о деле треш-стримера Рифлея (настоящее имя Станислав Решетняк), который во время стрима угробил свою подругу Валентину Григорьеву и села за это на 6 лет.

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Горыныч
С десяток "стримеров" посадить на немалый срок, и смотреть будет не на кого, остальные со страху в штаны наложат, в свои.

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