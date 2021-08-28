Новый "подвиг" так называемых треш-стримеров

Месяца три тому назад в статье Кто же даёт "интернет-чудовищам" миллионы просмотров? я писала о деле треш-стримера Рифлея (настоящее имя Станислав Решетняк), который во время стрима угробил свою подругу Валентину Григорьеву и села за это на 6 лет.