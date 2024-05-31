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В России предлагают ввести скидку на автокредиты для семей

В России предлагают ввести скидку на автокредиты для семей

Депутат Яна Лантратова обратилась к профильному вице-премьеру с идеей установить прогрессивную систему предоставления скидок на кредиты для приобретения транспортного средства семьям в зависимости от того, сколько у них детей, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».

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