В России предлагают ввести скидку на автокредиты для семей

Депутат Яна Лантратова обратилась к профильному вице-премьеру с идеей установить прогрессивную систему предоставления скидок на кредиты для приобретения транспортного средства семьям в зависимости от того, сколько у них детей, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».