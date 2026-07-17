В Турции завершили расследования по делу о якобы подготовке покушения на Трампа Турецкие власти прокомментировали американские заявления о том, что на Трамп.
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В Турции завершили расследования по делу о якобы подготовке покушения на Трампа Турецкие власти прокомментировали американские заявления о том, что на Трамп.
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