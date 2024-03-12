Сотрудники СКР и представители поискового движения навестили дочь погибшего в годы Великой Отечественной войны фронтовика

Сотрудники следственного управления СК России по Свердловской области в рамках совместной работы с «Поисковым объединением «ТРИЗНА» передали солдатский медальон и документы о боевом пути младшего лейтенанта Дмитрия Дмитриевича Матвеева его дочери, Харламовой Елене Дмитриевне, проживающей в городе Екатеринбурге.