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Тейт Макрей прошлась по Парижу без бюстгальтера в блузе с глубоким декольте

Тейт Макрей прошлась по Парижу без бюстгальтера в блузе с глубоким декольте

Канадская певица Тейт Макрей появилась на улице в откровенном образе. Кадры публикует Daily Mail. 23-летняя исполнительница посетила показ Schiaparelli в рамках Недели моды в Париже.

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