Мужчина с микропенисом рассказал о проблемах в личной жизни

Мужчина из США пожаловался на трудности из-за маленького пениса. О своем необычном диагнозе он рассказал The Sun, 36-летний Майкл Филлипс из штата Северная Каролина еще в подростковом возрасте осознал, что у него очень маленький половой член.
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