США заявили, что будут добиваться постоянного членства Польши в G20

Добиться включения Польши в состав «Большой двадцатки» (G20) на постоянной основе намерены США в ходе переговоров с другими участниками объединения, сообщил 11 октября Госдепартамент США польскому агентству PAP.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым