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США заявили, что будут добиваться постоянного членства Польши в G20

США заявили, что будут добиваться постоянного членства Польши в G20

Добиться включения Польши в состав «Большой двадцатки» (G20) на постоянной основе намерены США в ходе переговоров с другими участниками объединения, сообщил 11 октября Госдепартамент США польскому агентству PAP.

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