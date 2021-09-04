Почему «Красуху» называли виновной в недоработках F-22 и F-35

Тэги: Авиация Истребители Излучение Армия США Гражданская авиация РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ Пентагон особенно насторожил тот факт, что российские средства радиоэлектронной борьбы глушили не наземные системы, а исключительно воздушные средства.
Тэги: Авиация Истребители Излучение Армия США Гражданская авиация РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ Пентагон особенно насторожил тот факт, что российские средства радиоэлектронной борьбы глушили не наземные системы, а исключительно воздушные средства.
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