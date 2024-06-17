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В Турции при жертвоприношениях на Курбан-байрам пострадало около 16 тысяч человек

В Турции при жертвоприношениях на Курбан-байрам пострадало около 16 тысяч человек

Только за один день мусульманского праздника в госпиталь было доставлено большое количество верующих, пострадавших при закалывании жертвенных животных.

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