The Sun: в Британии ведут подготовку беспорядками из-за роста цен на электроэнергию

Правительство Соединённого Королевства ведёт активную работу по созданию комплекса мер, который позволит предотвратить массовые беспорядка, каковые могут быть спровоцированы недовольством жителей, вызванным поднятием стоимости электричества.
Правительство Соединённого Королевства ведёт активную работу по созданию комплекса мер, который позволит предотвратить массовые беспорядка, каковые могут быть спровоцированы недовольством жителей, вызванным поднятием стоимости электричества.
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