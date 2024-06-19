Пари НН-2 – Оренбург-2: прогноз на матч 22 июня 2024 года, Вторая Лига

Дата встречи: 22 июня 2024 годаМесто проведения: стадион Локомотив Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч Превью матча: В 11 туре Второй лиги встретятся команды Пари НН-2 и Оренбург-2.
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