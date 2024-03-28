День 29 марта 2024 года в истории России знаменателен за счёт событий, повлиявших на культуру и науку Юлия СкворцоваВ России 29 марта 2024 года отмечается особый день, когда жители страны вспоминают значимые события из истории государства.
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