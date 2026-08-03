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Контрафронт

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Перу: Власти продлили чрезвычайное положение (ЧП) в провинциях Путумайо и Марискаль-Рамон-Кастилия,...

Перу: Власти продлили чрезвычайное положение (ЧП) в провинциях Путумайо и Марискаль-Рамон-Кастилия, а также в округах Торрес-Каусана и Напо провинции Майнас в департаменте Лорето на 60 дней с 4 августа по 2 октября на фоне усилий по борьбе с ростом насилия, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

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