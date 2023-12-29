Трампа не допустят до праймериз республиканцев в штате Мэн

Бывшего президента США Дональда Трампа не допустят до праймериз Республиканской партии в штате Мэн. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя избирательной комиссии штата.
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