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«Бывший надеется, что я умру»: Шеннен Доэрти рассказала, зачем муж затягивает бракоразводный процесс

«Бывший надеется, что я умру»: Шеннен Доэрти рассказала, зачем муж затягивает бракоразводный процесс

Звезда сериала «Зачарованные» страдает от неизлечимого рака. Ее супруг тянет время до развода, чтобы не платить алименты фото: CLINT SPAULDING/PATRICK MCMULLAN VIA GETTY53-летняя американская актриса Шеннен Доэрти борется с онкологией с 2015 года.

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