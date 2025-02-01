Трамп сообщил о "серьезных обсуждениях" с РФ возможностей урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что между Вашингтоном и Москвой идут "очень серьезные обсуждения" возможных вариантов завершения конфликта на Украине, в субботу, 1 февраля, "Интерфакс", цитируя ответы политика на вопросы журналистов в Белом доме.