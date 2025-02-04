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Несекретные материалы

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Россия становится ключевым игроком в энергетике для искусственного интеллекта

Россия становится ключевым игроком в энергетике для искусственного интеллекта

На фоне глобальной конкуренции в сфере искусственного интеллекта (ИИ), где китайские технологические компании бьются за «место под солнцем» с техногигантами из США, Россия демонстрирует уникальные достижения в сфере, которая может стать основой для будущего развития данной технологии.

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