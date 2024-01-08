Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 975 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валентина пожиленко
    После развала СССР, через российских подставных лиц, Запад смог выкупить контрольные пакеты акций важнейших предприят...Олигархи заступил...
  • валентина пожиленко
    Кто дал право олигархам и, в частности олигарху Борису Титову,   указывать россиянам, как им жить  на своей земле? Ти...Олигархи заступил...
  • Sergey
    Зачем пачкать Интернет мнением какой-то олигархи, живущей на ворованные и кроваввые деньги?Олигархи заступил...

Дестабилизация обстановки в России перед выборами президента

Дестабилизация обстановки в России перед выборами президента

  В связи с проводимой Россией на территории Украины СВО, мы как то немного подзабыли о беглой оппозиции находящейся за рубежом и активно гадящей на Россию, и на деньги спецслужб Запада спонсирующую российскую оппозицию активно вкючившуюся в предвыборную президентскую гонку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Александров
Своим полным отсутствием каких-либо заметных репрессий по отношению к ненавистным мигрантам Путин сам больше чем кто-либо дестабилизирует обстановку в стране. Неужели не понимает этого?
Ответить
12 час.
лл
лина любимцева
Да кто там на этих беглых обращает внимание? На них уже даже на Западе не реагируют, а не то, что в России. ЧЕГО они там тяффкают? Никому дела до них нет. У  россиян свои дела, свои проблемы и свои заботы. Не до этих беглых...
Ответить
10 час.
Tania Еременко
Неужели тупой Надеждин сможет набрать хоть один процент. Только дружки проголосуют его русофобские и либерастические. Ужасно глупый товариСЧ. Жесть какая-то и прёт, как собчачка на президентство. Один в один.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх