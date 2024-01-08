Дестабилизация обстановки в России перед выборами президента

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лина любимцева

Да кто там на этих беглых обращает внимание? На них уже даже на Западе не реагируют, а не то, что в России. ЧЕГО они там тяффкают? Никому дела до них нет. У россиян свои дела, свои проблемы и свои заботы. Не до этих беглых...