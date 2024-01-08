В связи с проводимой Россией на территории Украины СВО, мы как то немного подзабыли о беглой оппозиции находящейся за рубежом и активно гадящей на Россию, и на деньги спецслужб Запада спонсирующую российскую оппозицию активно вкючившуюся в предвыборную президентскую гонку.
Дестабилизация обстановки в России перед выборами президента
Комментарии
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Виктор Александров
Своим полным отсутствием каких-либо заметных репрессий по отношению к ненавистным мигрантам Путин сам больше чем кто-либо дестабилизирует обстановку в стране. Неужели не понимает этого?
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12 час.
лл
лина любимцева
Да кто там на этих беглых обращает внимание? На них уже даже на Западе не реагируют, а не то, что в России. ЧЕГО они там тяффкают? Никому дела до них нет. У россиян свои дела, свои проблемы и свои заботы. Не до этих беглых...
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10 час.
Tania Еременко
Неужели тупой Надеждин сможет набрать хоть один процент. Только дружки проголосуют его русофобские и либерастические. Ужасно глупый товариСЧ. Жесть какая-то и прёт, как собчачка на президентство. Один в один.
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9 час.
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