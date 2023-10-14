Ситуация на Крымском мосту 14 октября 2023: последние новости

На переправе продолжают действовать повышенные меры безопасности.По состоянию на 11:00 на Крымском мосту не зафиксировано никаких пробок, заторов или иных проблем, способных создать неудобства для водителей, планирующих движение по переправе.
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