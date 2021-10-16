Как сэкономить на денежных переводах

Желающие сэкономить на денежных переводах могут воспользоваться несколькими доступными способами. В частности, совершать крупные переводы в пределах одного банка, а, когда нужно отправить деньги в другой банк, подключить систему быстрых платежей.
Желающие сэкономить на денежных переводах могут воспользоваться несколькими доступными способами. В частности, совершать крупные переводы в пределах одного банка, а, когда нужно отправить деньги в другой банк, подключить систему быстрых платежей.
Свежие комментарии