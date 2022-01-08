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Накопительную пенсию можно потратить раньш выхода на пенсию: подробности Лазебной

Накопительную пенсию можно потратить раньш выхода на пенсию: подробности Лазебной

В Министерстве социальной политики рассказали о важных нюансах накопительной пенсионной программы. Для пожилых украинцев такая пенсия станет дополнительным источником дохода, а в определенных случаях – сумму даже можно будет использовать досрочно.

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