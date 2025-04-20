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В Санкт-Петербурге задержали мигранта из Азербайджана - адвоката Тимура Рзаева, который организовал террор против православного праздника

В Санкт-Петербурге задержали мигранта из Азербайджана - адвоката Тимура Рзаева, который организовал террор против православного праздника

ИА "Русский ГУП Продакшн" Из личного архива Как стало известно, 13 апреля 2025 года мигрант из Азербайджана Тимур Рзаев поручил рабочему убрать праздничную атрибутику, посвященную православному празднику «Пасхи», установленную жильцами на придворовой территории дома по улице Дибуновской в г.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
В очередной раз убеждаюсь: В Питере мэрская власть - мерзкая.
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21 час.
С
Станислава
В Питере нет власти для русского населения, там у власти мастурбеке и власть вся куплена мастурбеками.
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20 час.
СА
Сергей Андросов
Беглов уроженец Баку, так откуда в жопе пластилину взяться?
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14 час.
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